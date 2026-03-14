NDG | Io fallito? Ne sono fiero Dopo Amici non sono scomparso ma non voglio essere solo quello di Panamera

Nicolò Di Girolamo, conosciuto come NDG, annuncia il ritorno con il nuovo singolo intitolato “Scomparso”, in uscita il 19 marzo. Dopo la partecipazione ad “Amici”, l’artista non è scomparso dalla scena musicale, ma ha deciso di continuare a lavorare alla sua musica. In un’intervista, NDG ha dichiarato di essere fiero del suo fallimento e di non voler essere ricordato solo per un successo passato.

NDG, nome d’arte di Nicolò Di Girolamo, ritorna con “Scomparso”, il nuovo singolo in uscita il prossimo 19 marzo. L’ex allievo di Amici 22, arrivato al successo nel 2019 con “Panamera”, ha raccontato la sua esperienza nel talent e la successiva pausa. Qui l’intervista. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Dopo il platino di “Panamera” e la partecipazione ad Amici, NDG torna con “Scomparso”Dopo il platino di “Panamera”, dopo Amici e dopo una fase in cui la sua assenza è stata raccontata più dagli altri che da lui, NDG torna con un brano... Crosetto: ‘qualcuno si vergogna di aiutare Kiev, io ne sono fiero’“Non esistono mezzi buoni e cattivi ma esistono mezzi che possono essere utilizzati in modo negativo o positivo.