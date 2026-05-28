Massimo Recalcati a Palazzo Ducale con una lectio su La poetica di Anselm Kiefer

Massimo Recalcati sarà a Palazzo Ducale venerdì 29 maggio. Nella Sala del Maggior Consiglio parlerà a partire dalle ore 18:30 su “La poetica di Anselm Kiefer”. Introdurrà la lectio Paola Mordiglia.Recalcati, con il suo libro Il seme santo. La poetica di Anselm Kiefer prosegue la sua indagine nei. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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