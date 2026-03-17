A Milano, presso Palazzo Reale, si tiene una mostra dedicata a Anselm Kiefer, che presenta una selezione delle sue opere ispirate a “Le Alchimiste” della storia. L’esposizione mette in evidenza le creazioni dell’artista tedesco, noto per le sue composizioni che uniscono materiali diversi e simbolismi complessi. La mostra rimarrà aperta al pubblico fino a una data stabilita.

Life&People.it Ci sono artisti che non si limitano a rappresentare il mondo, ma lo interrogano, lo scavano, lo mettono in discussione. Il lavoro di Anselm Kiefer non è semplicemente visivo, ma profondamente concettuale; un dialogo tra la sua arte e Milano si rinnova a Palazzo Reale – dal 7 febbraio al 27 settembre – nella mostra “Le alchimiste”. Una esposizione che offre al pubblico l’occasione di confrontarsi con un’opera che attraversa storia, filosofia e memoria collettiva, un percorso immersivo nel linguaggio dell’artista, fatto di stratificazioni, materiali, riferimenti culturali che riportano alla luce quelle donne visionarie e resilienti che hanno contribuito alla scienza moderna tra mito, memoria e identità. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

© Lifeandpeople.it - Anselm Kiefer a Milano: una mostra a Palazzo Reale omaggia “Le Alchimiste” della storia

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Anselm Kiefer Le Alchimiste - Palazzo Reale Milano

Una raccolta di contenuti su Anselm Kiefer

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Le Alchimiste di Anselm Kiefer in arrivo a MilanoMilano - La prima a Milano è di casa: Caterina Sforza, figlia del duca Galeazzo Maria Sforza, nonché alchimista, condottiera, scienziata e autrice di un raro manoscritto con 400 formule per la salute ... arte.it

Le Alchimiste di Kiefer potrebbero restare a Milano, pareri discordi. L'assessore Sacchi: «Sarebbe straordinario»In un’intervista al «Financial Times» ha espresso il desiderio che i 42 teleri con le donne alchimiste possano rimanere a Milano: «Se arrivasse lo zio d’America e ci fosse una donazione alla città sar ... milano.corriere.it

Ha dunque ragione Recalcati; e fa bene a ricordarcelo, nel suo recente e bellissimo volume dedicato all’artista tedesco ("Il seme santo. La poetica di Anselm Kiefer", che, come Andrea Emo [...], anche Kiefer sa bene che creazione e distruzione procedono sem - facebook.com facebook

"Anselm Kiefer. Le alchimiste" è un tributo monumentale alle alchimiste dimenticate, un lavoro dell'artista tedesco appositamente concepito per Sala delle Cariatidi di Palazzo Reale. Fino al 27 settembre. palazzorealemilano.it #MilanoMostre Ph: Ela Bialkowsk x.com