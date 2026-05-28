Pisa, 28 maggio 2026 – Massimo Caponnetto, qual è il ricordo più significativo che ha di suo padre? “I suoi interventi nelle scuole: diceva ai ragazzi di essere parte attiva della comunità che viviamo e rendere la società più giusta”. Questo lo portò alla scelta di andare a Palermo? “Considerato che era un uomo “dell’epoca“, che non sapeva farsi un caffè senza la moglie, penso ci fosse un’altra ragione”. Ossia? “A 18 anni il babbo scrisse in un diario che aveva un sogno: mettere una nota - suonava il pianoforte - nel processo di crescita del nostro Paese. Non per egocentrismo ma perché il senso della vita era per lui renderla utile, al servizio degli altri”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massimo Caponnetto: “Mio padre Antonino, giudice eroe, voleva essere utile all’Italia”

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