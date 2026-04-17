Mio padre un eroe sconosciuto | da Spazio Cultura la drammatica storia del brigadiere Pappalardo

Giovedì 23 aprile alle 17:30 si terrà a Spazio Cultura Libreria Macaione a Palermo un evento dedicato alla presentazione del libro di Pietro Pappalardo intitolato “Mio padre, un eroe sconosciuto”. Caterina Pappalardo sarà presente per parlare dell’opera pubblicata dalla Morrone Editore, che narra la storia del brigadiere Pappalardo. L’incontro si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e senza nomi propri di persone o enti.

Giovedì 23 aprile alle ore 17:30, a Spazio Cultura Libreria Macaione, a Palermo, incontro con Caterina Pappalardo che presenterà il libro di Pietro Pappalardo “Mio padre, un eroe sconosciuto”, novità editoriale di Morrone Editore.A dialogare con Caterina saranno Michela Schillaci, Pietro Di.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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