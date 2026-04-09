La Limonaia intitolata al giudice Caponnetto rinasce dopo l’alluvione

Da lanazione.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Campi Bisenzio è stata inaugurata la Limonaia di Villa Montalvo, recentemente restaurata dopo i danni causati dall’alluvione. L’evento ha visto la presenza di un rappresentante della famiglia del giudice Caponnetto, noto per il suo ruolo nell’antimafia, che ha partecipato all’apertura. La giornata è stata dedicata alla legalità e alla ripresa delle attività culturali e ambientali nella zona, con particolare attenzione alla riparazione delle strutture danneggiate.

Massimo Caponnetto a Campi Bisenzio per l’inaugurazione della Limonaia di Villa Montalvo. Il figlio del giudice simbolo dell’antimafia sarà protagonista di una giornata dedicata alla legalità e alla rinascita dopo l’alluvione. L’evento, organizzato dal Comune, sarà dopodomani, sabato, dalle 15,30. Prevede l’inaugurazione della Limonaia intitolata al giudice Antonino Caponnetto e completamente restaurata dopo l’alluvione del novembre 2023. A rendere ancora più significativa la giornata sarà la presenza di Massimo Caponnetto (nella foto), testimone diretto dell’eredità morale e civile del padre. Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco... 🔗 Leggi su Lanazione.it

la limonaia intitolata al giudice caponnetto rinasce dopo l8217alluvione
© Lanazione.it - La Limonaia intitolata al giudice Caponnetto rinasce dopo l’alluvione

Leggi anche: Al Teatro la Limonaia lo spettacolo "Tru, la macchina del suono"

Leggi anche: Alluvione, colpo di scena: il giudice dice no all’archiviazione e ordina nuovi accertamenti sul cantiere Teb

Argomenti più discussi: La Limonaia intitolata al giudice Caponnetto rinasce dopo l’alluvione; Riapre la Limonaia di Villa Montalvo, l’inaugurazione al termine dei lavori post alluvione.

la limonaia intitolata alLa Limonaia intitolata al giudice Caponnetto rinasce dopo l’alluvioneMassimo Caponnetto a Campi Bisenzio per l’inaugurazione della Limonaia di Villa Montalvo. Il figlio del giudice simbolo dell’antimafia sarà protagonista di una giornata dedicata alla legalità e alla r ... lanazione.it

la limonaia intitolata alRiapre la Limonaia di Villa Montalvo, l’inaugurazione al termine dei lavori post alluvioneÈ un appuntamento dal grande valore simbolico quello fissato dal Comune di Campi Bisenzio per il sabato 11 aprile, alle 15.30, con l’ inaugurazione della Limonaia di Villa Montalvo, intitolata al giud ... 055firenze.it

Usa la ricerca per scoprire notizie e video sul tema.