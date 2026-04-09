La Limonaia intitolata al giudice Caponnetto rinasce dopo l’alluvione

A Campi Bisenzio è stata inaugurata la Limonaia di Villa Montalvo, recentemente restaurata dopo i danni causati dall’alluvione. L’evento ha visto la presenza di un rappresentante della famiglia del giudice Caponnetto, noto per il suo ruolo nell’antimafia, che ha partecipato all’apertura. La giornata è stata dedicata alla legalità e alla ripresa delle attività culturali e ambientali nella zona, con particolare attenzione alla riparazione delle strutture danneggiate.

Massimo Caponnetto a Campi Bisenzio per l’inaugurazione della Limonaia di Villa Montalvo. Il figlio del giudice simbolo dell’antimafia sarà protagonista di una giornata dedicata alla legalità e alla rinascita dopo l’alluvione. L’evento, organizzato dal Comune, sarà dopodomani, sabato, dalle 15,30. Prevede l’inaugurazione della Limonaia intitolata al giudice Antonino Caponnetto e completamente restaurata dopo l’alluvione del novembre 2023. A rendere ancora più significativa la giornata sarà la presenza di Massimo Caponnetto (nella foto), testimone diretto dell’eredità morale e civile del padre. Dopo il taglio del nastro da parte del sindaco... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - La Limonaia intitolata al giudice Caponnetto rinasce dopo l’alluvione Leggi anche: Al Teatro la Limonaia lo spettacolo "Tru, la macchina del suono" Leggi anche: Alluvione, colpo di scena: il giudice dice no all’archiviazione e ordina nuovi accertamenti sul cantiere Teb Argomenti più discussi: La Limonaia intitolata al giudice Caponnetto rinasce dopo l’alluvione; Riapre la Limonaia di Villa Montalvo, l’inaugurazione al termine dei lavori post alluvione. La Limonaia intitolata al giudice Caponnetto rinasce dopo l’alluvioneMassimo Caponnetto a Campi Bisenzio per l’inaugurazione della Limonaia di Villa Montalvo. Il figlio del giudice simbolo dell’antimafia sarà protagonista di una giornata dedicata alla legalità e alla r ... lanazione.it Riapre la Limonaia di Villa Montalvo, l’inaugurazione al termine dei lavori post alluvioneÈ un appuntamento dal grande valore simbolico quello fissato dal Comune di Campi Bisenzio per il sabato 11 aprile, alle 15.30, con l’ inaugurazione della Limonaia di Villa Montalvo, intitolata al giud ... 055firenze.it Un angolo di Franconia nel cuore di Roma: torna il FrankenBierFest tra botticelle storiche e rarità brassicole Ma Che Siete Venuti a Fa' Dal 10 al 12 aprile 2026 la Limonaia di Villa Torlonia ospita l’evento cult dedicato ai microbirrifici della Franconia: un viaggi - facebook.com facebook