Massimo Bonini ha commentato l’incidente all’Heysel, definendolo un incubo e affermando che ci erano stati segnali preoccupanti. Ha anche paragonato quella situazione a quanto accaduto a Basilea, sottolineando che lo stadio non era adeguato a ospitare una finale. Bonini ha espresso un senso di profonda disperazione riguardo a quanto accaduto.

L’ex centrocampista della Juve Bonini: «Come a Basilea, quello stadio non era all’altezza di una finale. Solo in albergo capimmo tutto». Domani, il 29 maggio, saranno 41 anni dalla tragedia dell’Heysel, la finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool trasformata in un’immane strage che ha spezzato 39 vite. Su Tuttosport ne parla il mediano bianconero di allora, Massimo Bonini. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano UN INCUBO « Sì, c’ero, ma mai avrei immaginato di vivere un incubo del genere. Non si può perdere la vita per guardare una finale di Coppa Campioni, non si può. L’errore più grande è stato fatto a monte: quello stadio non era adeguato ad ospitare una finale del genere. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Massimo Bonini: «L’Heysel è stato un incubo, c’erano stati già dei segnali. Provo una profonda disperazione»

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