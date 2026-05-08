Rinviata di una settimana la finale playout Chieti-Recanatese | erano già stati venduti quasi mille biglietti
La finale playout tra Chieti e Recanatese, prevista per domenica, è stata rinviata di una settimana. Già venduti circa mille biglietti per l'incontro, che si sarebbe disputato nel girone F di serie D. La decisione di spostare la partita è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi del rinvio. La vendita dei biglietti resta valida per la nuova data stabilita.
Con quasi mille biglietti già venduti per la partita di domenica, i play out del girone F di serie D vengono “congelati”. Come comunicato dalla Lega nazionale dilettanti, infatti, sono stati rinviati di sette giorni. Uno slittamento derivante dall'attesa del termine dell'iter procedurale in.🔗 Leggi su Chietitoday.it
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