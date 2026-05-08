Rinviata di una settimana la finale playout Chieti-Recanatese | erano già stati venduti quasi mille biglietti

La finale playout tra Chieti e Recanatese, prevista per domenica, è stata rinviata di una settimana. Già venduti circa mille biglietti per l'incontro, che si sarebbe disputato nel girone F di serie D. La decisione di spostare la partita è stata comunicata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui motivi del rinvio. La vendita dei biglietti resta valida per la nuova data stabilita.

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