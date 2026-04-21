A Focene due pitbull uccidono un cane | erano già stati sequestrati dopo un'aggressione ad una 24enne

A Focene, due pitbull hanno ucciso un cane. I cani erano stati sequestrati in seguito a un'aggressione a una donna di 24 anni e portati a Muratella. Dopo alcuni mesi, sono stati restituiti ai proprietari.

I due cani erano stati portati a Muratella ma solo dopo pochi mesi erano già stati riconsegnati ai loro proprietari. Sabato è avvenuta un'altra aggressione ai danni di un cagnolino che è stato sbranato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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