Tarantini Time Quotidiano Nuovo appuntamento letterario alla libreria Iman di Massafra che venerdì 29 maggio, alle ore 18.30, ospiterà lo scrittore barese Raffaello Mastrolonardo per la presentazione del suo ultimo romanzo “Anima amante. Storia di Tosca”, pubblicato da Salani. A dialogare con l’autore sarà Nicla Cardellicchio, in un incontro dedicato a uno dei libri più intensi e personali dello scrittore pugliese, già noto al pubblico per opere come “Lettera a Léontine”, “La scommessa. Per gioco o per destino” e “Gente del sud. Storia di una famiglia”. Protagonista del romanzo è Tosca, donna forte e complessa che racconta in prima persona la propria esistenza ripercorrendo infanzia, adolescenza e maturità nella Bari dagli Anni Settanta fino ai giorni nostri. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Massafra, Raffaello Mastrolonardo ospite della libreria Iman con “Anima amante”

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