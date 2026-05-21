Note a margine del mio dolore Cinzia Cognetti ospite della libreria IMAN di Massafra

Da tarantinitime.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 maggio alle 18, la libreria IMAN di Massafra ospiterà l’autrice Cinzia Cognetti. L’iniziativa prevede una presentazione del suo libro intitolato “Note a margine del mio dolore”. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La scrittrice leggerà alcuni brani dal suo lavoro e sarà disponibile per un confronto con i presenti. La libreria si trova nel centro della città e l’ingresso è libero.

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Tarantini Time Quotidiano Sarà la libreria IMAN di Massafra a ospitare, sabato 23 maggio alle ore 18.30, un nuovo appuntamento letterario nato dalla collaborazione tra la FIDAPA sezione di Massafra, presieduta da Maria Rosaria Nardelli, e la libreria guidata da Salvo Fuggiano. Ospite dell’incontro sarà la scrittrice Cinzia Cognetti, che dialogherà con Mara Lavarra presentando il suo romanzo d’esordio “Note a margine del mio dolore”, pubblicato da Harper Collins. Al centro del libro la storia di Eva, giovane praticante avvocata romana costretta a tornare a Bari dopo la decisione del padre di vendere la villa di famiglia. Un ritorno che riaprirà il dolore per la morte della madre Ambra e porterà la protagonista a confrontarsi con ricordi, assenze e segreti rimasti nascosti per anni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

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Note a margine del mio dolore, Cinzia Cognetti presenta il suo romanzo alle Vecchie Segherie

Video Note a margine del mio dolore, Cinzia Cognetti presenta il suo romanzo alle Vecchie Segherie

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