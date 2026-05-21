Note a margine del mio dolore Cinzia Cognetti ospite della libreria IMAN di Massafra

Sabato 23 maggio alle 18, la libreria IMAN di Massafra ospiterà l’autrice Cinzia Cognetti. L’iniziativa prevede una presentazione del suo libro intitolato “Note a margine del mio dolore”. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti. La scrittrice leggerà alcuni brani dal suo lavoro e sarà disponibile per un confronto con i presenti. La libreria si trova nel centro della città e l’ingresso è libero.

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Tarantini Time Quotidiano Sarà la libreria IMAN di Massafra a ospitare, sabato 23 maggio alle ore 18.30, un nuovo appuntamento letterario nato dalla collaborazione tra la FIDAPA sezione di Massafra, presieduta da Maria Rosaria Nardelli, e la libreria guidata da Salvo Fuggiano. Ospite dell’incontro sarà la scrittrice Cinzia Cognetti, che dialogherà con Mara Lavarra presentando il suo romanzo d’esordio “Note a margine del mio dolore”, pubblicato da Harper Collins. Al centro del libro la storia di Eva, giovane praticante avvocata romana costretta a tornare a Bari dopo la decisione del padre di vendere la villa di famiglia. Un ritorno che riaprirà il dolore per la morte della madre Ambra e porterà la protagonista a confrontarsi con ricordi, assenze e segreti rimasti nascosti per anni. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - “Note a margine del mio dolore”, Cinzia Cognetti ospite della libreria IMAN di Massafra ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Note a margine del mio dolore, Cinzia Cognetti presenta il suo romanzo alle Vecchie Segherie Sullo stesso argomento Leggi anche: Cinzia Cognetti a Lecce col romanzo d’esordio “Note a margine del mio dolore” "Note al margine del mio dolore": Cinzia Cognetti presenta il suo romanzo d'esordioBRINDISI - Un viaggio attraverso il lutto, la memoria e la costruzione dell'identità: è questo il cuore di "Note al margine del mio dolore", il... Si rinnova l’appuntamento con lo spazio dedicato agli approfondimenti dedicati al mondo dell’editoria. Lo spazio che, settimana dopo settimana, si concentra sulle principali novità in arrivo in libreria, attingendo al racconto di autori e autrici che passano a ra x.com Cinzia Cognetti a Lecce col romanzo d’esordio Note a margine del mio doloreLECCE - Fa tappa a Lecce, alla Libreria Palmieri, mercoledì 20 maggio alle 18.30, il tour di presentazione di Note a margine del mio dolore, il romanzo d’esordio della scrittrice Cinzia Cognetti edi ... lecceprima.it Note a margine del mio dolore, una storia di memoria tra assenze rumorose e presenze luminose: Cinzia Cognetti ci porta a scoprire i retroscena del suo libroUn racconto in cui passato e presente si intrecciano, nella ricerca di risposte di una figlia che deve fare i conti con trascorsi familiari che, d’improvviso, le pone davanti misteriosi segreti. rtl.it