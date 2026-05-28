Massa ha perso lo status di città secondo la nuova classificazione territoriale dell’Istat, basata sul Censimento 2021 e i criteri di Eurostat per le aree urbane europee. La modifica implica che il territorio non rientra più nelle definizioni di area urbana in base alle nuove norme. La variazione riguarda la classificazione statistica e non comporta modifiche immediatamente visibili alla struttura amministrativa o ai servizi offerti. La decisione ha suscitato discussioni sulla futura identità urbana del territorio.

MASSA – Massa perde lo status statistico di città secondo la nuova classificazione territoriale elaborata dall’Istat sulla base del Censimento 2021 e dei criteri utilizzati da Eurostat per definire le aree urbane europee. Il dato emerge dal report Geografie funzionali per l’analisi territoriale, che ridefinisce la mappa urbana italiana in base a parametri legati soprattutto alla densità abitativa e alla continuità del tessuto urbano. Pur superando i 50mila abitanti, Massa non rientra più tra le città individuate dai criteri statistici europei perché la densità della popolazione è considerata troppo bassa rispetto all’estensione territoriale del Comune. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Massa non sarà più una città?”. Il dato europeo accende lo scontro sul futuro urbano

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