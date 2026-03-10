Montesilvano bufera sul vicesindaco Pompei | citazione di Gomorra accende lo scontro politico

A Montesilvano il vicesindaco Alessandro Pompei ha pubblicato un post sui social in cui ha fatto riferimento a Gomorra, scatenando reazioni dure da parte dell’opposizione. La discussione si accende nel contesto dell’insediamento della nuova giunta comunale, con la critica che riguarda il tono e il linguaggio adottato dal rappresentante dell’amministrazione. La vicenda ha attirato l’attenzione sulla sfera politica locale.

Pescara - La nuova giunta di Montesilvano parte tra polemiche: il vicesindaco Alessandro Pompei cita Gomorra sui social e l'opposizione parla di linguaggio istituzionale inappropriato. A Montesilvano la nascita della nuova giunta comunale è accompagnata da una forte polemica politica. Al centro delle critiche c'è il neo vicesindaco Alessandro Pompei, esponente di Forza Italia, nominato dal sindaco Ottavio De Martinis nell'ambito del recente rimpasto amministrativo dopo la crisi che aveva portato all'azzeramento dell'esecutivo. Poco dopo la nomina, Pompei ha pubblicato sui propri profili social una storia con una sua fotografia accompagnata dalla frase "Oggi ci ripigliamm' tutt' chell che è 'o nuostr", citazione diventata celebre nella serie televisiva "Gomorra".