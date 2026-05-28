Massa ha perso lo status di città | è sotto i parametri richiesti dalla classificazione europea

Massa ha perso lo status di città perché non raggiunge più i parametri richiesti dalla classificazione europea. La decisione si basa su un report che analizza le caratteristiche territoriali e demografiche dell'area. La perdita dello status implica un cambiamento nella classificazione amministrativa, che potrebbe avere conseguenze su aspetti come i finanziamenti e le competenze amministrative. La decisione è stata comunicata ufficialmente a seguito di una valutazione delle caratteristiche territoriali e demografiche della zona.

Massa, 28 maggio 2026 – Massa ha perso la status di città. Il report ’Geografie funzionali per l’analisi territoriale’, realizzato dall’Istat sulla base dei dati del Censimento 2021 e delle definizioni adottate dall’Unione Europea, esclude Massa dalle ’città’ perché la densità abitativa è troppo bassa rispetto alla sua estensione territoriale. Nel centro urbano la densità abitativa è scesa sotto i parametri richiesti. Insieme a Massa esce anche Rovigo, mentre entrano Vigevano, Tivoli e Guidonia Montecelio Le città italiane sono 89. Che cosa si intende per città. Ma che cosa si intende per città? Secondo la definizione europea, bisogna soddisfare due requisiti: avere almeno 50mila abitanti e avere la maggioranza della popolazione residente in aree ad alta densità abitativa, cioè con più di 1500 abitanti per chilometro quadrato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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