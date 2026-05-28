Il consiglio comunale ha approvato le variazioni al bilancio 2026 durante la seduta del 18 maggio. Il vicesindaco ha annunciato un aumento delle risorse destinate a servizi sociali, asili, scuole, sicurezza, impianti sportivi e lavori di manutenzione. Le modifiche prevedono un incremento di fondi per finanziare questi settori.

Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale del 18 maggio, il vicesindaco e assessore al Bilancio Filippo Marvelli (foto) ha illustrato le variazioni al bilancio 2026, che prevedono nuove risorse per servizi sociali, scuole, sicurezza, impianti sportivi e manutenzioni. "Come avevamo già annunciato in precedenza, utilizziamo parte dell’avanzo di amministrazione, che al 30 aprile ammonta a circa 4 milioni di euro, per finanziare interventi concreti e necessari per la comunità – spiega Marvelli – Tra gli interventi inseriti nella manovra trovano spazio risorse dedicate ai servizi sociali per 12 mila euro, 30 mila euro per gli asili nido e 4 mila euro per il trasporto degli alunni con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Marvelli: "Avanzo di bilancio per investire su asili e servizi sociali"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Acireale: bilancio solido, 4,3 milioni di avanzo per i serviziIl bilancio comunale di Acireale si è chiuso con un avanzo di 4,3 milioni di euro.

Marsciano, bilancio 2025: 427mila euro di avanzo per i serviziIl Comune di Marsciano ha approvato il bilancio preventivo per il 2025, che prevede un avanzo di 427 mila euro destinato ai servizi cittadini.

Argomenti più discussi: Marvelli: Avanzo di bilancio per investire su asili e servizi sociali; Ex Ghigi, asili e stadio baseball: il consiglio approva la manovra milionaria per sbloccare i lavori pubblici; Rimini, il Consiglio approva la variazione di bilancio: 1,8 milioni per il centro sportivo all’ex Ghigi e 430 mila euro ai servizi sociali.

Bilancio, l’avanzo è di 4 milioni. Marvelli: Siamo pronti ad investireIl consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il rendiconto di bilancio dell’anno 2025, dopo l’illustrazione e la valutazione del documento da parte della Commissione bilancio. Si tratta di uno ... ilrestodelcarlino.it