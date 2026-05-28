Marvelli | Avanzo di bilancio per investire su asili e servizi sociali

Da ilrestodelcarlino.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio comunale ha approvato le variazioni al bilancio 2026 durante la seduta del 18 maggio. Il vicesindaco ha annunciato un aumento delle risorse destinate a servizi sociali, asili, scuole, sicurezza, impianti sportivi e lavori di manutenzione. Le modifiche prevedono un incremento di fondi per finanziare questi settori.

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Nel corso dell’ultima seduta del consiglio comunale del 18 maggio, il vicesindaco e assessore al Bilancio Filippo Marvelli (foto) ha illustrato le variazioni al bilancio 2026, che prevedono nuove risorse per servizi sociali, scuole, sicurezza, impianti sportivi e manutenzioni. "Come avevamo già annunciato in precedenza, utilizziamo parte dell’avanzo di amministrazione, che al 30 aprile ammonta a circa 4 milioni di euro, per finanziare interventi concreti e necessari per la comunità – spiega Marvelli – Tra gli interventi inseriti nella manovra trovano spazio risorse dedicate ai servizi sociali per 12 mila euro, 30 mila euro per gli asili nido e 4 mila euro per il trasporto degli alunni con disabilità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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