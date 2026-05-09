Marsciano bilancio 2025 | 427mila euro di avanzo per i servizi

Il Comune di Marsciano ha approvato il bilancio preventivo per il 2025, che prevede un avanzo di 427 mila euro destinato ai servizi cittadini. La cifra rappresenta una risorsa disponibile per interventi sociali e lavori stradali. Restano da definire le modalità di utilizzo di queste risorse e gli interventi specifici che verranno realizzati con tali fondi. La discussione sulla pianificazione di questi interventi è ancora in corso.

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? Domande chiave Come verranno utilizzati i 427mila euro di avanzo per i cittadini?. Quali nuovi interventi sociali e stradali finanzierà il Comune con queste risorse?. Perché la riduzione del debito permetterà nuove opere pubbliche senza nuove tasse?. Come influirà questa gestione finanziaria sulla sicurezza stradale dei quartieri?.? In Breve Avanzo di 427mila euro destinato a servizi, infrastrutture e rincaro costi essenziali.. Investimenti nel 2025 superati i 3 milioni di euro tramite bandi esterni.. L'assessore Sergio Berti e il sindaco Michele Moretti confermano la strategia politica.. Risorse allocate per manutenzione strade, sicurezza viabilità e potenziamento interventi sociali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marsciano, bilancio 2025: 427mila euro di avanzo per i servizi ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Marsciano, bilancio 2025: oltre 14 milioni per servizi e territorio? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati i 427 mila euro di avanzo comunale? Quali nuovi servizi verranno finanziati con i 3 milioni investiti? Come... Santarcangelo, bilancio 2025 in attivo: avanzo oltre 5 milioni di euroIl consiglio comunale di Santarcangelo di mercoledì (29 aprile), si è aperto con la proiezione del video-racconto di Donna Pesaresi Garganta,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Marsciano, approvato il bilancio consuntivo 2025; Marsciano, bilancio comunale solido; Marsciano bilancio 2025 | oltre 14 milioni per servizi e territorio. Marsciano, approvato il bilancio consuntivo 2025L’avanzo libero di gestione, pari a 427mila euro, sarà destinato sia a nuovi investimenti per servizi e infrastrutture, che ad eventuali esigenze legate all’aumento dei costi dei servizi ... iltamtam.it Marsciano, bilancio comunale solidoIl rendiconto di bilancio 2025 approvato in Consiglio comunale conferma una direzione chiara: il nostro Comune è un ente solido, capace di coniugare rigore nei conti e attenzione concreta ai bisogni d ... iltamtam.it A Marsciano s'inaugura la prima "Scala della Legalità" in Umbria ift.tt/b7TJFYm x.com