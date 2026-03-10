Intelligenza artificiale dall' educazione al lavoro - persone al centro del cambiamento | se ne parla in un incontro

Giovedì 12 marzo alle 21, nella sala Arena Hesperia di Meldola, si svolgerà un incontro pubblico intitolato

Giovedì 12 marzo alle 21, presso la sala Arena Hesperia, in Via Roma 3 a Meldola, si terrà l'incontro pubblico dal titolo "Intelligenza artificiale, dall'educazione al lavoro - persone al centro del cambiamento". La serata è organizzata dal circolo Acli "Il Ponte" di Meldola e dal circolo Acli di Rocca delle Caminate. "Le applicazioni basate sull'intelligenza artificiale sono sempre più diffuse nella vita quotidiana e nel mondo del lavoro - si legge nella presentazione dell'evento -. Tuttavia, sappiamo...

