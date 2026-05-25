L' intelligenza artificiale al centro del futuro | il Campus di Cesena apre le porte alla cittadinanza
Il 29 maggio 2026, dalle 14 alle 17, l’aula magna ‘Carmen Tura’ nel Campus di Cesena ospiterà un evento pubblico dedicato all’intelligenza artificiale. L’incontro si concentrerà su formazione, competenze e opportunità legate alle tecnologie digitali. La partecipazione è aperta alla cittadinanza e mira a coinvolgere il pubblico nel dibattito sul ruolo dell’IA nel futuro.
Il Campus di Cesena si prepara a diventare il fulcro del dibattito sul digitale. Il prossimo 29 maggio 2026, dalle ore 14 alle 17, l’aula magna ‘Carmen Tura’ (via dell'Università, 50) ospiterà l'evento pubblico 'La rivoluzione dell'Intelligenza Artificiale: formazione, competenze e opportunità. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
L'IA protagonista al Social Innovation Campus di MIND Milano
Notizie e thread social correlati
Il Conservatorio Alessandro Scarlatti apre le porte alla cittadinanza: open day domenica per presentare le attivitàIl Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo organizza un Open Day domenica, durante il quale sarà possibile visitare le strutture e conoscere le...
Il Centro commerciale Collestrada apre le porte alla bellezzaIl centro commerciale Collestrada ha organizzato una giornata dedicata al benessere e alla cura di sé.
Temi più discussi: La rivoluzione dell’Intelligenza Artificiale: formazione, competenze e opportunità professionali; Il sonno nello spazio. Ecco la maschera smart per gli astronauti; Dai banchi all'associazione Marvin74: gli ex compagni di classe premiano gli studenti nel ricordo di Filippo; FlashStart 2026 rafforza la protezione DNS per aziende, PA e MSP.
Canva AI in classe all’IS Pascal Comandini di Cesena Dal 18 al 21 maggio, presso la sede Pascal, i docenti hanno sperimentato gli strumenti di intelligenza artificiale integrati in Canva attraverso un laboratorio pratico guidato dal prof. Pasquale Olandese c facebook
Cesena, guida autonoma e intelligenza artificialeMercoledì, in Biblioteca Malatestiana, si è tenuto il decimo incontro del ciclo La ricerca scientifica raccontata da chi la fa, promosso ... corriereromagna.it
Cesena. Quali sono le prospettive del lavoro di cura? Un convegnoA Cesena una mattinata di confronto sul futuro del lavoro di cura, tra carenza di personale e innovazione tecnologica, tra gli ospiti l’assessora regionale al Welfare Isabella Conti ... corrierecesenate.it