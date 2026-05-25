L' intelligenza artificiale al centro del futuro | il Campus di Cesena apre le porte alla cittadinanza

Notizia in breve

Il 29 maggio 2026, dalle 14 alle 17, l’aula magna ‘Carmen Tura’ nel Campus di Cesena ospiterà un evento pubblico dedicato all’intelligenza artificiale. L’incontro si concentrerà su formazione, competenze e opportunità legate alle tecnologie digitali. La partecipazione è aperta alla cittadinanza e mira a coinvolgere il pubblico nel dibattito sul ruolo dell’IA nel futuro.