Martina Calabrò torna sui social dopo Uomini e Donne | Tina e Gianni mi hanno sempre compresa

Dopo la scelta di Ciro Solimeno di preferire un’altra candidata, Martina Calabrò ha ripreso a pubblicare sui social. La partecipante al programma ha detto di aver sempre trovato comprensione in Tina e Gianni durante il percorso. Calabrò non ha commentato direttamente il risultato finale, ma ha deciso di tornare online dopo aver concluso la sua esperienza nel programma.

Dopo la scelta di Ciro Solimeno a Uomini e Donne Martina Calabrò rompe il silenzio sui social. Il percorso di Martina Calabrò a Uomini e Donne non si è concluso come sperava, infatti non è stata lei la scelta di Ciro Solimeno, a lei ha preferito Elisa Leonardi. Tantissima è stata la delusione provata dall’ex corteggiatrice, lei stessa ha ammesso che avrebbe voluto un finale diverso. Ieri è tornata sui social dove ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta e le hanno manifestato affetto durante il suo percorso. Nel post che ha pubblicato sul suo profilo Instagram si legge: “Ho deciso di creare questo post per ringraziare tutte le persone meravigliose che ho conosciuto in questa esperienza. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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