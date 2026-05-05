Uomini e Donne | Elisabetta replica sui social attacco a Tina e Gianni

Da movieplayer.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’ultima puntata del programma, Elisabetta Gigante ha deciso di intervenire sui social per replicare alle accuse rivoltele. La donna ha confermato la relazione con Sebastiano Mignosa e ha risposto alle critiche rivoltele da Tina e Gianni. Nel frattempo, anche Simona ha rotto il silenzio e si è espressa sulla vicenda. Gli aggiornamenti riguardano principalmente le reazioni dei protagonisti alle recenti discussioni in studio.

Elisabetta Gigante risponde alle accuse dopo la puntata e difende la relazione con Sebastiano Mignosa, mentre Simona rompe il silenzio. La puntata di ieri di Uomini e Donne si è aperta con un clamoroso colpo di scena. Elisabetta Gigante e Sebastiano Mignosa sono tornati nel programma, ufficializzando la loro relazione e annunciando addirittura la convivenza. A rivelarlo è stata Maria De Filippi, spiegando che il cavaliere avrebbe raggiunto Elisabetta all'Isola d'Elba per iniziare questa nuova fase della loro storia. Le accuse degli opinionisti: "Avete preso in giro tutti" La nuova coppia è finita subito al centro delle polemiche. Tina Cipollari e Gianni Sperti hanno duramente criticato il comportamento di Sebastiano.🔗 Leggi su Movieplayer.it

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