‘Mi hanno buttato fango addosso’ | Pierpaolo Pretelli rompe il silenzio dopo il caso Corona

Pierpaolo Pretelli ha deciso di rompere il silenzio dopo settimane di voci e insinuazioni legate al caso Corona. In un messaggio pubblicato sui social, l’ex concorrente di reality show ha dichiarato di essere stato oggetto di pesanti critiche e accuse, affermando di aver subito un attacco mediatico ingiusto. La sua scelta di parlare arriva dopo un periodo di silenzio stampa.

Il caso Corona e la scelta del silenzio. Dopo settimane di voci, insinuazioni e retromarce, Pierpaolo Pretelli decide di parlare. Lo fa nel salotto di Verissimo, con uno stile che è ormai una dichiarazione d’intenti: nessun nome, nessuna polemica diretta, ma parole calibrate e impossibili da fraintendere. Il riferimento è alle accuse lanciate da Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo, dove era stato insinuato che l’ex volto del Grande Fratello Vip avesse “pagato il prezzo del successo”, con tanto di allusioni a un presunto video privato e al coinvolgimento di Alfonso Signorini. Un racconto che, nel giro di pochi giorni, aveva fatto il giro dei social, salvo poi essere in parte ridimensionato dallo stesso Corona. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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