Marten De Roon che bella sorpresa | convocato al Mondiale a 35 anni

A 35 anni, Marten De Roon è stato convocato per il suo secondo Mondiale, nonostante non abbia mai disputato una partita di qualificazione. La sua presenza nella spedizione arriva dopo due anni senza essere stato chiamato in nazionale. La convocazione rappresenta una sorpresa per il giocatore e per il team.

Bergamo – Un secondo Mondiale a sorpresa, senza aver mai giocato una gara di qualificazione, dopo due anni senza convocazioni in nazionale. Marten De Roon sta facendo i bagagli per l’America e cambiando i programmi: doveva andare in vacanza con la moglie e le tre figlie e invece ieri a sorpresa è arrivata la convocazione dal ct olandese Ronald Koeman per sostituire l’infortunato Schouten e volare al Mondiale americano con l’Olanda. Convocazione a dir poco sorprendente: due anni fa lo stesso Koeman, dopo gli Europei del 2024, aveva inserito l’allora 33enne mediano atalantino nella lista di quei giocatori che non avrebbero più fatto parte della sua nazionale, nel suo caso per motivi anagrafici. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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