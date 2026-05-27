Che sorpresa! De Roon convocato dall’Olanda per il Mondiale torna in Oranje dopo due anni

De Roon torna in nazionale olandese dopo due anni, anche se il commissario tecnico aveva dichiarato che per lui la nazionale era un capitolo chiuso. La convocazione arriva inaspettata e rappresenta un riavvicinamento tra il giocatore e la selezione per il Mondiale. La decisione si contrappone alle precedenti affermazioni del tecnico, che aveva indicato un addio definitivo. La convocazione ha sorpreso gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Sembrava un capitolo chiuso, anche per stessa ammissione del commissario tecnico Ronald Koeman: “Per lui la nazionale è un capitolo chiuso”. E invece, dopo due anni, Marten De Roon torna a vestirsi di Oranje per giocare il Mondiale. Il capitano dell’Atalanta è infatti tra i 26 convocati dell’Olanda che viaggeranno oltre l’Atlantico correndo per la Coppa del Mondo. L’ultima sua chiamata risaliva al marzo del 2024 per delle amichevoli che anticipavano Euro 2024, competizione che poi il 35enne leader nerazzurro ha saltato a causa dell’infortunio rimediato in finale di Coppa Italia. A settembre dello stesso anno proprio Koeman aveva chiuso le porte: “ Le cose dovrebbero ‘impazzire’ per far sì che torni a giocare in nazionale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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