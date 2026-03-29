Atalanta Marten De Roon compie 35 anni e sogna di andare al Mondiale con l’Olanda

Oggi, a Bergamo, si festeggia il compleanno di Marten De Roon, calciatore dell'Atalanta, che compie 35 anni. In questa giornata, sono state riportate sue dichiarazioni in cui manifesta il desiderio di partecipare al prossimo Mondiale con la nazionale olandese. La squadra bergamasca si prepara alla sfida di campionato in vista delle prossime partite di stagione.

Bergamo, 29 marzo 2026 – Trentacinque candeline da spegnere sulla crostata con cui oggi Marten De Roon festeggia il suo compleann o che cade in un momento speciale: domenica scorsa è diventato il recordman di presenze in maglia Atalanta, superando il suo ex capitano Bellini e salendo a quota 436, e oggi appunto compie i 35 anni. Traguardo anagrafico che pochi calciatori raggiungono ancora nel pieno della carriera e con la prospettiva concreta di avere davanti ancora un paio di stagioni ad alto livello. Come nel caso di De Roon che ha già l’accordo con la dirigenza nerazzurra per l’ estensione contrattuale anche per il 2026-27 e punta anche a giocare nella stagione successiva, fino al 2028, per superare le 500 presenze in maglia nerazzurra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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