Abruzzo Film Commission Santangelo | Quattro milioni di euro per attrarre produzioni sul territorio

Da ilpescara.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo finanziamento di quattro milioni di euro è stato assegnato a sostegno delle produzioni audiovisive che operano sul territorio. La somma, destinata a progetti nazionali e internazionali, mira a rafforzare la presenza dell’area nel settore del cinema e dell’audiovisivo. La misura è stata annunciata da un rappresentante dell’organizzazione regionale dedicata alle attività cinematografiche. L’obiettivo principale è attrarre nuove produzioni e valorizzare le risorse locali nel panorama cinematografico.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Quattro milioni di euro per sostenere produzioni audiovisive nazionali e internazionali e rafforzare il ruolo dell’Abruzzo nel settore del cinema e dell’audiovisivo. È quanto annunciato dall’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, che interviene sul percorso che ha portato alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

4 Milioni per Produrre Film, Animazioni e Documentari in Abruzzo

Video 4 Milioni per Produrre Film, Animazioni e Documentari in Abruzzo

Sullo stesso argomento

L'annuncio di Santangelo: "Al via il bando regionale da 4 milioni destinato alle produzioni cinematografiche"L'assessore regionale annuncia la pubblicazione del bando per incentivare produzioni nazionali e internazionali sul nostro territorio Pubblicato...

Leggi anche: Il Piemonte punta sul cinema: pronti 12 milioni per attrarre film e serie Tv

abruzzo film commission abruzzo film commission santangeloFilm Commission, la replica di Santangelo: Plafond di 4 milioni, tra i più alti d’ItaliaCon l’Avviso si punta a generare ricadute economiche concrete sul territorio e il sostegno avverrà attraverso contributi a fondo perduto, una leva pensata per incentivare investimenti e radicamento ... laquilablog.it

abruzzo film commission abruzzo film commission santangeloFILM COMMISSION: ALBANO, L’ABRUZZO È L’ULTIMO IN ITALIA, LA REGIONE SULLA CULTURA NAVIGA A VISTAL’AQUILA – L’Abruzzo è ultima per numero di produzioni fra le regioni che hanno una Film Commission, del resto ci sono voluto tre anni per pubblicare un bando, annunciato dal presidente della Regione ... abruzzoweb.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web