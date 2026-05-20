Abruzzo Film Commission Santangelo | Quattro milioni di euro per attrarre produzioni sul territorio
Un nuovo finanziamento di quattro milioni di euro è stato assegnato a sostegno delle produzioni audiovisive che operano sul territorio. La somma, destinata a progetti nazionali e internazionali, mira a rafforzare la presenza dell’area nel settore del cinema e dell’audiovisivo. La misura è stata annunciata da un rappresentante dell’organizzazione regionale dedicata alle attività cinematografiche. L’obiettivo principale è attrarre nuove produzioni e valorizzare le risorse locali nel panorama cinematografico.
Quattro milioni di euro per sostenere produzioni audiovisive nazionali e internazionali e rafforzare il ruolo dell’Abruzzo nel settore del cinema e dell’audiovisivo. È quanto annunciato dall’assessore regionale alla Cultura Roberto Santangelo, che interviene sul percorso che ha portato alla. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
4 Milioni per Produrre Film, Animazioni e Documentari in Abruzzo
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