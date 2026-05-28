Nel documentario King Marracash, il rapper ha raccontato che Elodie non gli ha parlato per quasi quattro anni. Ha descritto la relazione come un amore vero, senza entrare in ulteriori dettagli. La diffusione di queste dichiarazioni ha attirato l’attenzione dei media, che hanno riportato le sue parole. Nessuna altra informazione su le ragioni di questa distanza o su eventuali sviluppi successivi.

Il rapper Marracash parla della sua relazione con Elodie, rivelando alcuni dettagli inediti nel docu-film King Marracash. Un amore, quello con la cantante, nato sul set del videoclip del brano Margarita: “Per me è stato un momento molto rilassato e felice. Era nata sul set di Margarita. Io ho cominciato a fare l’idiota con lei e lì è nato tutto. Quello in cui ci siamo conosciuti è stato un momento di cambiamento per entrambi, la mia carriera sbocciava e la sua nasceva”. I problemi sono arrivati quando ho scritto Noi, Loro e Gli Altri, lì è esploso il dramma, perché io ho cominciato a mettere in dubbio la nostra storia. E quindi affrontiamo questo dramma, cominciamo a parlare della possibilità di lasciarci. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Marracash: “Elodie non mi ha rivolto la parola per quasi 4 anni, era un amore vero”

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Marracash ed Elodie nuovamente insieme sul palco

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