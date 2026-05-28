Marotta chiude la porta a Bastoni | Non siamo un club che vende

Il club ha dichiarato che non intende vendere Bastoni, rifiutando ogni trattativa. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali e ripresa dai media spagnoli. Si specifica che il difensore, arrivato recentemente, non sarà messo sul mercato. La società ha ribadito che non ci sono possibilità di cessione in questa finestra di mercato. La trattativa con il Barcellona sembra dunque impossibile al momento.

2026-05-27 20:06:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Lui L’acquisto di Alessandro Bastoni per il Barcellona sembra essere più lontano che mai di poter verificarsi. Alla pausa che le trattative sembrano aver concesso nelle ultime settimane, si aggiunge ora quella dichiarazioni del presidente dell’Inter, Gisueppe Marotta riguardo alla situazione del suo giocatore. “Lo penso I nostri tifosi possono stare tranquilli sulla situazione di Bastoni. Non ha mai chiesto di andare via, è molto felice qui e non siamo un club di vendite “, ha affermato il presidente interista.” Penso che resterà con noi “, ha affermato. Lo ha confessato anche Marotta Bastoni non ha mai espresso l’intenzione di partire dell’Inter. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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