Prima della partita tra Inter e Roma, Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha commentato la situazione attorno a Bastoni, definendola vergognosa e ha espresso un certo pessimismo sulla competitività dell’Italia nel calcio, affermando che dal 2006 non si sente più all’altezza. La sfida si gioca a San Siro, con Marotta che ha analizzato alcuni aspetti legati al contesto attuale del calcio italiano.

Calciomercato Chelsea, altro grande colpo in prospettiva per i Blues! Ecco di chi si tratta, tutti i dettagli Calciomercato Roma: deciso il futuro di Malen. Con o senza Champions, si concretizzerà questo scenario in estate! Ultimissime Locatelli Juve, la missione del centrocampista dopo la delusione con l’Italia: pronto il rinnovo in bianconero! Alisson Santos non ha dubbi: «Il Napoli è un sogno, mi piacerebbe restare a lungo! Conte mi ha aiutato così» Pagelle Pisa Torino: Adams bomber a sorpresa, Pedersen faro! Tramoni spreca tutto – I VOTI Pogba di nuovo a disposizione del Monaco! L’ex Juve convocato per il Marsiglia dopo l’assenza di quattro mesi Lucescu, peggiorano le sue condizioni: coma farmacologico indotto. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Inter, Marotta non ha dubbi: «E’ una cosa vergognosa il linciaggio contro Bastoni. Italia? Dal 2006 non siamo più competitivi»

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Padovan contro Bastoni: “Ha fregato arbitro e avversario. E’ un truffatore, ma quale linciaggio. Non deve andare più in Nazionale fino a…”Oggi pomeriggio durante la puntata di “Radio Radio lo Sport” in onda sulle frequenze di Radio Radio, si è parlato delle polemiche del derby d’Italia...

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Inter-Roma, Marotta: Una vergogna quello che succede a Bastoni. Futuro? Questa è la situazioneGiuseppe Marotta, presidente dell'Inter, ha parlato prima della sfida con la Roma, con un focus sulla situazione Bastoni e il calcio italiano ... spaziointer.it

Inter, Marotta: Vincere oggi darebbe stimoli e sicurezzaStasera si gioca Inter-Roma. Marotta, presidente e amministratore delegato dei nerazzurri, ha parlato a Dazn pochi minuti prima del calcio d’inizio. Matchpoint per lo Scudetto? Chiaro che oggi ... siamolaroma.it

Inter President Beppe Marotta blasted the ‘shameful lynching in the media’ of Alessandro Bastoni after Italy’s World Cup exit, but did not rule out a sale to Barcelona either. #Inter #ASRoma #SerieA #InterRoma #SerieAEnilive #Calcio #Azzurri #FCBarcelona x.com

Intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre partita di Inter-Roma, il presidente nerazzurro Beppe Marotta difende Bastoni dagli attacchi dopo Bosnia-Italia e dice la sua sulla crisi del nostro calcio facebook