Inter Marotta non ha dubbi | E’ una cosa vergognosa il linciaggio contro Bastoni Italia? Dal 2006 non siamo più competitivi

Da calcionews24.com 5 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima della partita tra Inter e Roma, Giuseppe Marotta ha parlato ai microfoni di DAZN. Ha commentato la situazione attorno a Bastoni, definendola vergognosa e ha espresso un certo pessimismo sulla competitività dell’Italia nel calcio, affermando che dal 2006 non si sente più all’altezza. La sfida si gioca a San Siro, con Marotta che ha analizzato alcuni aspetti legati al contesto attuale del calcio italiano.

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© Calcionews24.com - Inter, Marotta non ha dubbi: «E’ una cosa vergognosa il linciaggio contro Bastoni. Italia? Dal 2006 non siamo più competitivi»

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