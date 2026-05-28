Il presidente nerazzurro ha confermato che il difensore resterà all’Inter, escludendo una cessione. Fino a poche settimane fa, il giocatore era nel mirino del Barcellona. Nel frattempo, il centrocampista Bisseck può lasciare il club e partire. La società non ha ancora comunicato ufficialmente le destinazioni, ma si concentra sulla permanenza del centrale. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle trattative o alle possibili alternative.

Alessandro Bastoni è partito per le vacanze, lontano dal chiacchiericcio appiccicoso che lo ha accompagnato negli ultimi mesi. Prima, però, sia lui che l'Inter si sono dati appuntamento ad Appiano tra 40 giorni: sono convinti entrambi di rivedersi a metà luglio. I dubbi (reciproci) sono, infatti, sfumati man mano che il Barcellona si defilava all'orizzonte. Oggi il difensore nerazzurro non si vede, infatti, da nessun'altra parte che non sia Milano, e non è una considerazione banale, ripensando agli incontri (più di uno) dei suoi rappresentanti con gli emissari dalla Catalogna: sembrano lontani, ma erano l'altro ieri. Allo stesso tempo, il suo club esclude ormai sdegnato l'ipotesi di una cessione tanto importante, complicata da ogni punto di vista. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta annuncia: "Bastoni resta all'Inter". Ma Bisseck può partire

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