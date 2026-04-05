Prima della partita contro la Roma a San Siro, il presidente dell'Inter ha commentato le recenti polemiche sui social, definendo il linciaggio su Bastoni una vera vergogna. Ha sottolineato che il difensore rimane un elemento fondamentale della squadra e ha espresso fiducia nel gruppo di fronte alle critiche. La gara si avvicina e l’attenzione si concentra anche sulle questioni extra campo che coinvolgono i giocatori e i tifosi.

Beppe Marotta ha imbracciato lo scudo e ha difeso Bastoni a spada tratta: "Vergognoso il linciaggio su di lui, resta un patrimonio dell'Inter". Prima della sfida contro la Roma a San Siro, il presidente nerazzurro ha parlato dell'Italia, del centrale azzurro e anche della lotta scudetto. "Mancano ancora 24 punti, una vittoria ci darebbe più stimoli, più motivazioni, più sicurezza, quindi è importante fare risultato. Siamo in una fase interlocutoria. Anche la lotta per la salvezza è ancora in bilico e sarà avvincente". Un commento anche su ciò che sta vivendo Bastoni: "Il linciaggio su di lui è vergognoso, come se fosse colpevole di chissà che cosa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marotta: "Una vergogna il linciaggio su Bastoni, resta un patrimonio dell'Inter"

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Marotta: “Vergognoso che Bastoni sia esposto a questo continuo linciaggio. È un patrimonio dell'Inter” facebook

Inter President Beppe Marotta blasted the ‘shameful lynching in the media’ of Alessandro Bastoni after Italy’s World Cup exit, but did not rule out a sale to Barcelona either. #Inter #ASRoma #SerieA #InterRoma #SerieAEnilive #Calcio #Azzurri #FCBarcelona x.com