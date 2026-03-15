Le magnolie ’sfrattate’ dai cantieri nella piazza non si arrendono

Tre magnolie, precedentemente piantate nell’aiuola centrale della piazza, sono state rimosse dai cantieri e spostate nel giardinetto pubblico vicino. La decisione ha portato alla loro estrazione dalle radici e al trasferimento in una nuova area, dove ora si trovano. La rimozione delle piante ha coinvolto operai e tecnici, che hanno eseguito i lavori nel corso delle ultime ore.

Tolte dall’aiuola al centro della piazza e trasferite nel vicino giardinetto pubblico: tre magnolie hanno così trovato una nuova dimora nel piccolo angolo di verde comunale, intitolato alle Donne del Risorgimento, accanto alla Casetta dell’Acqua, lasciando la loro storica sistemazione di piazza Martiri della Libertà. Con gli innesti dei caratteristici alberi in fioritura primaverile, il Comune di Bresso non si è privata delle tre piante che, altrimenti, sarebbero state abbattute, visto che proprio nello spazio centrale di piazza Martiri della Libertà sono in corso i lavori per la sua rigenerazione urbana: insomma, le magnolie possono essere ancora ammirate dai cittadini ma a poche decine di metri più a nord. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Le magnolie ’sfrattate’ dai cantieri nella piazza non si arrendono Articoli correlati Le magnolie di piazza Duomo a Milano, incanto rosa sotto le guglie della CattedraleMilano, 10 marzo 2026 – Non solo piazza Tommaseo, nel quartiere Magenta, a Milano. Leggi anche: Le magnolie di piazza Tommaseo: la fioritura “magica” di Milano (che ci invita a rallentare)