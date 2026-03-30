Arisa si esibirà in concerto al LAC di Lugano il 23 novembre alle ore 20. La cantante, dopo la partecipazione a Sanremo e l’uscita del singolo

Dopo la partecipazione a Sanremo e l’uscita del nuovo singolo Il tuo profumo, Arisa sarà protagonista di un nuovo Live Tour nei teatri che farà tappa al LAC lunedì 23 novembre alle ore 20, confermando il forte legame con il pubblico e la volontà di esibirsi dal vivo. Arisa interpreterà i brani che hanno segnato il suo successo d’artista – da Sincerità a La notte, fino a Controvento, con cui vinse il Festival di Sanremo 2014 – insieme alle canzoni di Foto Mosse, nuovo album in uscita il 17 aprile; un progetto che segna un ulteriore capitolo della sua evoluzione artistica e che verrà presentato dal vivo proprio in questa occasione. Ad... 🔗 Leggi su Quicomo.it

© Quicomo.it - Arisa in concerto al Lac di Lugano, ecco la data

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