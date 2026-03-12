La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che le decisioni delle corti europee prevalgono su quelle delle corti costituzionali nazionali. Recentemente, la CGUE ha imposto alla Bulgaria di riconoscere il cambio di sesso di un cittadino, nonostante le resistenze di un tribunale locale, chiarendo così la supremazia del diritto comunitario sulle norme interne.

Quindi la CGUE ci ricorda oggi nel modo più chiaro possibile che è l’unica corte suprema! Anche se la vostra Costituzione va contro il diritto europeo, il giudice nazionale deve pronunciarsi a favore del diritto europeo e contro la propria Costituzione! Ciò ricorda: 1. In che misura siamo stati privati??della nostra sovranità nazionale, sotto tutela! 2. Che i partiti politici francesi, come il RN, che propongono di “mettere nella Costituzione” ciò che vogliono vedere risparmiato dalla legislazione europea (come l’immigrazione) stanno dicendo agli elettori assolutamente niente: non funzionerà, lo sappiamo già! L’UNICA soluzione per... 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - “La Corte di Giustizia UE prevale sulla Corte costituzionale degli Stati membri”

