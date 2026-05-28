Marito e moglie | El Shaarawy e Ludovica Pagani sorprendono tutti con le nozze a Roma
Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati mercoledì 27 maggio in una chiesa sconsacrata vicino al Colosseo. La cerimonia civile si è svolta nella chiesa di Santa Maria in Tempulo, una struttura storica e suggestiva nel cuore della città. La coppia, nota rispettivamente come calciatore e influencer, ha scelto questa location per il loro matrimonio.
Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati. L’attaccante della Roma e la celebre influencer hanno celebrato il rito civile mercoledì 27 maggio nella suggestiva chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a pochi passi dal Colosseo. La coppia, insieme dal 2020, ha scelto una cerimonia riservata con pochi amici e familiari, lontano dai riflettori ma condividendo comunque la notizia sui social. A confermare le nozze è stata la stessa Ludovica Pagani con una storia pubblicata su Instagram accompagnata dalla frase: “Marito e moglie ora sono pronti per la cerimonia di giugno”. Dopo il rito civile romano, infatti, i due sarebbero già pronti a celebrare nei prossimi mesi il matrimonio vero e proprio con una festa più grande. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Notizie e thread social correlati
Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani sposi, la cerimonia con rito civile a Roma prima dei festeggiamentiStephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati con un matrimonio civile a Roma, dopo sei anni di relazione.
El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati: il rito civile a RomaStephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati in un matrimonio civile a Roma.
Temi più discussi: El Shaarawy e Ludovica Pagani sono marito e moglie, le foto del rito civile; Il nuovo tatuaggio di Ludovica Pagani è... il viso di El Shaarawy!; Urbisaglia, addio all’artigiana Anna Lucina Piergiacomi sconfitta dalla malattia. Domani l'ultimo saluto; Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati!.
Nuovo tatuaggio per Ludovica Pagani… ma solo per gioco. Durante il suo addio al nubilato, l’influencer ha condiviso sui social un tattoo sul fianco raffigurante il volto del futuro marito Stephan El Shaarawy, decorato con piccoli cuori rossi L’immagine h facebook
El Shaarawy e Ludovica Pagani sono marito e moglie, le foto del rito civile(Adnkronos) – L’attaccante della Roma Stephan El Shaarawy e l’influencer Ludovica Pagani si sono sposati. Ieri il rito civile ... cremonaoggi.it
Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani sposi, la cerimonia con rito civile a Roma prima dei festeggiamentiStephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati dopo 6 anni d’amore. Il matrimonio con rito civile si è svolto lo scorso 27 maggio nella Chiesa Santa Maria in Tempulo a Roma davanti a pochi ... fanpage.it