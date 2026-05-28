Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati mercoledì 27 maggio in una chiesa sconsacrata vicino al Colosseo. La cerimonia civile si è svolta nella chiesa di Santa Maria in Tempulo, una struttura storica e suggestiva nel cuore della città. La coppia, nota rispettivamente come calciatore e influencer, ha scelto questa location per il loro matrimonio.

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati. L’attaccante della Roma e la celebre influencer hanno celebrato il rito civile mercoledì 27 maggio nella suggestiva chiesa sconsacrata di Santa Maria in Tempulo, a pochi passi dal Colosseo. La coppia, insieme dal 2020, ha scelto una cerimonia riservata con pochi amici e familiari, lontano dai riflettori ma condividendo comunque la notizia sui social. A confermare le nozze è stata la stessa Ludovica Pagani con una storia pubblicata su Instagram accompagnata dalla frase: “Marito e moglie ora sono pronti per la cerimonia di giugno”. Dopo il rito civile romano, infatti, i due sarebbero già pronti a celebrare nei prossimi mesi il matrimonio vero e proprio con una festa più grande. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - “Marito e moglie”: El Shaarawy e Ludovica Pagani sorprendono tutti con le nozze a Roma

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