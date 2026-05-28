El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati | il rito civile a Roma

Stephan El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati in un matrimonio civile a Roma. La cerimonia ha avuto luogo nella capitale italiana, senza ulteriori dettagli pubblicati su partecipanti o location. El Shaarawy, ex calciatore della Roma, ha scelto di celebrare il suo matrimonio con la compagna in questa forma. La coppia ha reso noto l’evento attraverso i propri canali social, senza comunicati ufficiali o dichiarazioni pubbliche.

Dopo aver detto addio alla Roma, Stephan El Shaarawy ha detto il suo Sì più importante, quello alla compagna Ludovica Pagani. Il calciatore e l’influencer si sono sposati a Roma, con rito civile, circondati dall’affetto delle loro famiglie e delle persone più importanti, in attesa dei grandi festeggiamenti. El Shaarawy e Ludovica Pagani, il rito civile a Roma. Non potevano scegliere che Roma per celebrare il loro amore: Stephan El Shaarawy e la compagna Ludovica Pagani hanno pronunciato il fatidico Sì nella Chiesa Santa Maria in Tempulo che si trova a Caracalla, a pochi passi da Colosseo e Circo Massimo. L’ex attaccante della Roma e l’influencer hanno deciso di scambiarsi i voti nuziali con rito civile nella Capitale, coronando così una storia d’amore che dura ormai da diversi anni. 🔗 Leggi su Dilei.it

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El Shaarawy e Ludovica Pagani si sono sposati, il matrimonio nella chiesa sconsacrata a Roma

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