Il regista Mario Martone ha commentato la proiezione del film ‘Fuori’ in Israele, affermando che l’esperienza gli ha provocato emozioni intense e che la situazione è tutt’altro che normale. Il film, interpretato da Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis, sarà presentato in Israele. Martone ha espresso che l’evento lo ha messo i brividi, senza fornire ulteriori dettagli.

Fuori, diretto da Mario Martone e interpretato da Valeria Golino, Elodie e Matilda De Angelis, sarà proiettato ad Israele. L’occasione è il festival del cinema italiano in Israele, e la reazione del regista è stata tutt’altro che assertiva. Su Cinema Italia parla di quando ha ricevuto la notizia e di cosa ne pensa al riguardo della condizione socio-politica israeliana, in cui il suo film, che parla di libertà e rinascita, verrebbe proiettato. Il regista si schiera apertamente in questa occasione come ha sempre fatto, mantenendo rispetto e diplomazia. Una rassegna per il cinema italiano. “Ho saputo della proiezione del mio film Fuori in un festival di cinema italiano in Israele da una mail inviatami da Venice4Palestine. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Mario Martone commenta la proiezione di ‘Fuori’ ad Israele: “Mi mette i brividi, non c’è niente di normale in questo”

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