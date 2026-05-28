Marina di San Nicola il gioiello verde sul mare a due passi da Roma

A pochi chilometri da Roma, Marina di San Nicola si presenta come un'area naturale composta da un tratto di costa e zone verdi. La località è nota per il suo paesaggio che combina il mare e il verde, attirando visitatori e residenti. Non ci sono segnalazioni di interventi significativi o controversie recenti riguardanti la gestione del territorio. La zona è accessibile e frequentata, senza notizie di problematiche legali o ambientali emergenti.

A pochi chilometri da Roma, c’è Marina di San Nicola, un posto meraviglioso che riesce ad essere uno di quei luoghi in grado di unire il fascino del mare alla quiete del verde. Una località raccolta, ordinata, affacciata sul Tirreno, nella quale la dimensione balneare riesce a convivere con giardini, parchi, percorsi pedonali e scorci costieri. Non è soltanto una meta estiva per chi è alla ricerca di spiagge e relax: è anche un piccolo “gioiello verde” a due passi da lla Capitale, pensato per chi vuole respirare l’aria di mare senza allontanarsi troppo dalla città. Marina di San Nicola, lo “scrigno del Tirreno” tra mare e natura a due passi da Roma. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Clima Marina di San Nicola - Medie climaticheFebbraio 4 °C 14 °C 75 mm 75 % S 16 km/h n/d Marzo 6 °C 15 °C 65 mm 75 % W 16 km/h n/d Aprile 8 °C 18 °C 55 mm 75 % W 16 km/h n/d Maggio 12 °C 22 °C 32 mm 75 % W 16 km/h n/d Giugno 16 °C 26 °C 16 mm ... ilmeteo.it