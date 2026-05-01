A Bari si preparano due giornate di celebrazioni il 7 e l’8 maggio 2026 dedicate a San Nicola, con riti e rievocazioni tradizionali che coinvolgono la città. L’evento sarà trasmesso in diretta televisiva su un canale locale e sarà disponibile anche in streaming su internet, permettendo a un pubblico più ampio di seguire le manifestazioni. La giornata prevede momenti di festa e di memoria legati alla figura del santo patrono.

? Cosa sapere Bari celebra San Nicola il 7 e l'8 maggio 2026 con riti e rievocazioni.. La diretta televisiva su canale 17 e lo streaming web estendono la partecipazione digitale.. Il 7 e l’8 maggio 2026, la città di Bari si preparerà a vivere i momenti culminanti delle celebrazioni dedicate a San Nicola, con un programma che intreccia fede, storia e una copertura mediatica capillare per permettere a tutta la comunità di partecipare ai riti. Mentre il ritmo della vita cittadina scorre tra le calli del vecchio borgo e il mormorio costante del porto, l’attesa per il patrono si fa sentire in ogni angolo, dalle botteghe dei pescatori alle piazze dove la devozione è un linguaggio antico quanto le pietre stesse.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bari, San Nicola 2026: riti, storia e il grande evento sul mare

5 DICEMBRE 2025 - BARI: SAN NICOLA, TUTTO PRONTO PER IL SANTO PATRONO

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