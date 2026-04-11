Una casertana nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella

Il Presidente della Repubblica ha assegnato un riconoscimento a una donna originaria di Caserta, nominata Alfiere della Repubblica. La premiazione si è svolta di recente e ha coinvolto Emilia Zarrone, che ha ricevuto l'Attestato d'Onore di Alfiera della Repubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e ha celebrato il suo contributo in ambito civico.