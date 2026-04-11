Una casertana nominata Alfiere della Repubblica dal Presidente Mattarella
Il Presidente della Repubblica ha assegnato un riconoscimento a una donna originaria di Caserta, nominata Alfiere della Repubblica. La premiazione si è svolta di recente e ha coinvolto Emilia Zarrone, che ha ricevuto l'Attestato d'Onore di Alfiera della Repubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza di rappresentanti istituzionali e ha celebrato il suo contributo in ambito civico.
Il Presidente della Sergio Mattarella ha conferito alla casertana Emilia Zarrone l'Attestato d'Onore di Alfiera della Repubblica. La giovane, di Alife, è stata premiata per la disponibilità nell'aiutare amici disabili, coraggio nel salvare genitori e coatenei in pericolo di vita, sensibilità.🔗 Leggi su Casertanews.it
Nata prematura, oggi fa la volontaria per i neonati: una 16enne riminese nominata Alfiere della RepubblicaC'è anche una giovane riminese tra gli Alfieri della Repubblica nominati dal Presidente Sergio Mattarella.
Mattarella conferisce 28 attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica”ROMA (ITALPRESS) – Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha conferito 28 Attestati d'onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che,...