Una donna si è tolta la vita lanciandosi dal reparto di un locale commerciale. Era rimasta ustionata in una pasticceria e aveva subito interventi di chirurgia estetica per cercare di recuperare il volto e l’immagine. La sua decisione è stata comunicata come un gesto estremo legato alla fragilità emotiva. Non sono stati forniti dettagli su eventuali altri fattori o condizioni di salute che possano aver influito sulla scelta.

Dietro la decisione di togliersi la vita, la fragilità di una donna il cui futuro sarebbe stato segnato da interventi di chirurgia estetica per recuperare un volto e una immagine persi il 21 maggio scorso a causa di un incidente sul lavoro. Cosa sia passato ieri mattina per la testa di Maria Carmela D’Angelo forse nessuno lo saprà mai, neanche i suoi due figli, neanche il marito e il fratello a cui era tanto legata e con il quale condivideva la sua attività di pasticceria. Proprio nella sua attività di Roccadaspide, piccolo centro dell’entroterra cilentano, Maria Carmela è stata investita da una fiammata sprigionatasi da olio bollente, riportando ustioni profonde in diverse parti del corpo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Maria Carmela D?Angelo, addio alla regina dei dolci: si è lanciata nel vuoto dal reparto, era rimasta ustionata in pasticceria

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Addio a Maria Carmela D'Angelo: la regina della pasticceria si lancia nel vuoto dopo un incidente

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