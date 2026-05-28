Si chiamava Maria Carmela D’Angelo, ma tutti conoscevano Le Delizie di Maria, la sua pasticceria a Roccadaspide, nel Cilento. Con la sua attività la pasticcera era diventata famosa ben oltre i confini nazionali: era considerata la custode della tradizione dolciaria più autentica, quella legata ai matrimoni e alle feste di paese. A lei è dovuto il ritorno in auge dell’usanza tutta meridionale del “cartoccio delle spose”, regalo che sostituiva la bomboniera al termine della festa con un piccolo cabaret di dolci secchi. Chi era Maria Carmela D’Angelo. La storia di Maria Carmela D’Angelo era legata a quella della sua famiglia. Nel 2002 aveva... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Chi era Maria Carmela D’Angelo, la regina dei dolci

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Muore Maria Carmela D’Angelo: il disperato gesto al Cardarelli dopo il grave incidente nella sua pasticceriaUna donna di 58 anni è deceduta dopo un grave incidente avvenuto nella sua pasticceria.

Temi più discussi: Maria Carmela, una donna precipitata in un futuro dove non ha voluto entrare; Maria Carmela D’Angelo, addio alla pasticciera di Roccadaspide; Addio a Maria Carmela D’Angelo, Le Delizie di Maria; Maria Carmela D’Angelo, addio alla regina dei dolci: si è lanciata nel vuoto dal reparto, era rimasta ustionata in pasticceria.

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