Ustionata in pasticceria Maria Carmela è fuori pericolo Valiante | La tua forza vincerà anche questa battaglia
Ieri a Roccadaspide si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto Maria Carmela, titolare di una nota pasticceria. La donna è rimasta ustionata durante le operazioni e ora si trova fuori pericolo. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra amici e clienti, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La famiglia e i colleghi hanno espresso vicinanza e solidarietà, mentre un rappresentante ha commentato che la sua forza la aiuterà a superare questa prova.
Grande commozione e vicinanza a Roccadaspide per il grave incidente sul lavoro che ha coinvolto ieri Maria Carmela, stimata imprenditrice e titolare della rinomata attività dolciaria “Le Delizie di Maria”. La donna ha riportato ustioni importanti, ma la notizia che oggi sia fuori pericolo ha. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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