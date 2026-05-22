Ustionata in pasticceria Maria Carmela è fuori pericolo Valiante | La tua forza vincerà anche questa battaglia

Ieri a Roccadaspide si è verificato un incidente sul lavoro che ha coinvolto Maria Carmela, titolare di una nota pasticceria. La donna è rimasta ustionata durante le operazioni e ora si trova fuori pericolo. La notizia ha suscitato grande preoccupazione tra amici e clienti, mentre le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente. La famiglia e i colleghi hanno espresso vicinanza e solidarietà, mentre un rappresentante ha commentato che la sua forza la aiuterà a superare questa prova.

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