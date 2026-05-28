Mare Nordest 2026 la cerimonia inaugurale della 15ª edizione

La cerimonia inaugurale della 15ª edizione di Mare Nordest si terrà venerdì 29 maggio. L’evento, internazionale, si concentra su temi legati al mare, alla subacquea e alla cultura marina.

È in programma per venerdì 29 maggio la cerimonia inaugurale della 15ª edizione di Mare Nordest, appuntamento internazionale dedicato al mare, alla subacquea e alla cultura del mare. La cerimonia è in programma dalle ore 10.00 nella sede del Palazzo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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