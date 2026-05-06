A Cena con la Scienza | successo per la serata inaugurale della 17esima edizione
A Cena con la Scienza, il ciclo di incontri promosso da Confagricoltura Piacenza in collaborazione con Agriturist, ha dato il via alla XVII edizione con il primo appuntamento presso l’agriturismo La Finestra sul Po a San Nazzaro di Monticelli.La serata, dedicata al tema “La salute e il tempo – La.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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Matteo Berrettini in versione 'Tour operator edition': il tuo migliore amico di Roma ti consiglia il tour post-cena "Ciao ragazzi, dato che sono di Roma, non so se vi fidate di me, ma penso che dovreste andare in centro città di notte, dopo cena. Una buona - facebook.com facebook
#Cobolli, #Berrettini e gli altri azzurri a cena insieme: la foto in pantofole fa impazzire i fan x.com