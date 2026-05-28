Marco Travaglio-traveggole si aggrappa a Pistoia | è messo peggio della Schlein

Marco Travaglio si trova a Pistoia e commenta il risultato delle Comunali, definendolo deludente. Afferma che le elezioni comunali non sono collegate alle Politiche previste per il 2027. Travaglio si confronta con un esito negativo del campo largo, che sembra aver subito un insuccesso. La sua analisi si concentra sulla difficoltà di collegare le due tornate elettorali e sulla situazione politica locale, descrivendo la situazione come problematica per il centro-sinistra.

Le Comunali "non c’entrano niente con le Politiche del 2027", premette subito Marco Travaglio che si trova a fare i conti con il flop del campo largo. O meglio, si trova alle prese con la quasi mistificazione del voto. Ecco allora che per farlo prende ad esempio il caso di Pistoia, là dove almeno un sindaco l'alleanza Pd e M5s è riuscita a portarlo a casa. Nella città toscana i cittadini - è il ragionamento del giornalista - si sono presentati alle urne "per farla finita con nove anni di giunte di destra e plebiscitare un civico, il professor Capecchi, legato ai movimenti per la pace e per Gaza, che aveva vinto le primarie contro la candidata del Pd". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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