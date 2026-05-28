In una udienza di Corte d’Assise, l’ex capo ultrà interista ha testimoniato sull’omicidio di Vittorio Boiocchi, avvenuto il 29 ottobre 2022. Ha dichiarato di aver vissuto tra Milano e Ibiza, affermando di aver rovinato la sua vita per una persona che considerava colpevole. Il processo riguarda il caso risolto dalla polizia nell’aprile 2025, con le indagini condotte dai pubblici ministeri.

Milano – In Corte d’Assise ha parlato, ieri, l’ex capo ultrà interista Marco Ferdico, nel processo per l’omicidio del 29 ottobre 2022 dello storico leader ultras nerazzurro Vittorio Boiocchi, un caso risolto nell’aprile 2025 dalla Polizia nelle indagini dei pm Paolo Storari e Stefano Ammendola. https:www.ilgiorno.itmilanocronacaomicidio-vittorio-boiocchi-wdya5dvc Ferdico ha raccontato non solo movente e logistica dell’assassinio, ma anche le dinamiche del mondo delle curve. “Beretta ci incontrava 10, 15 volte al giorno, tutti i giorni. È vero che lui non si è mai interessato all’organizzazione dell’omicidio, me ne sono occupato io, ma lui ci metteva fretta, aveva la smania di ucciderlo perché altrimenti veniva eliminato lui da Boiocchi, diceva di vivere sotto assedio, era spaventato”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Marco Ferdico racconta l’omicidio Boiocchi. “Prima vivevo tra Milano e Ibiza, mi sono rovinato la vita per uno che aveva torto”

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