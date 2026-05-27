Omicidio Vittorio Boiocchi la versione di Marco Ferdico | Mi ero tenuto la maglia di Bastoni ce l'aveva con me

Marco Ferdico, accusato di aver organizzato l'omicidio di un capo ultras, ha dichiarato in tribunale di aver deciso di tenere una maglietta di Bastoni, non consegnandola alla curva. Secondo la sua versione, questa scelta avrebbe scatenato l’evento che ha portato all’omicidio. Ferdico ha spiegato che la maglietta era un motivo di tensione tra lui e altri membri del gruppo ultras. La corte ascolterà ulteriori testimonianze nelle prossime udienze.

Marco Ferdico, accusato di aver organizzato l'omicidio del capo ultras interista Vittorio Boiocchi, ha raccontato in Corte d'Assise che, secondo lui, l'evento scatenante è stata "la maglietta di Bastoni" che aveva deciso di tenere e di non consegnare alla curva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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