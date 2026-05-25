Daniel D’Alessandro ha confessato di aver ucciso Vittorio Boiocchi durante l’udienza davanti alla Corte d’Assise. La confessione è arrivata dopo che aveva inizialmente espresso dei sospetti, poi era stato arrestato all’estero. D’Alessandro ha affermato che l’omicidio è stato deciso su richiesta di Marco Ferdico. La Corte ha ascoltato la sua testimonianza, senza ulteriori commenti pubblici.

Milano, 25 maggio 2026 – Prima i sospetti, poi l’arresto all’estero, ora la confessione in aula, davanti alla Corte d'Assise. Daniel D’Alessandro, soprannominato Bellebuono, trentenne monzese, fra gli imputati al processo per l’omicidio di Vittorio Boiocchi, storico capo degli ultras interisti e fondatore dei Boys, ha ammesso in aula di aver sparato allo “Zio”. Le dichiarazioni. "Quando stava entrando nel palazzo, purtroppo esplosi i colpi. Lo feci per 15-16mila e uro, facevo tutto quello che mi chiedeva Marco Ferdi co ”, altro capo ultras dell'Inter, finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta che ha decapitato i vertici delle curve milanesi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Omicidio di Vittorio Boiocchi, Daniel D’Alessandro confessa in aula: “Sono stato io, me lo chiese Marco Ferdico”

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