Massimo Rivola predica calma | Vietato fare proclami beneficiamo di una condizione imperfetta di Marc Marquez

Durante il quarto appuntamento del Mondiale 2026 di MotoGP, il team manager ha sottolineato l’importanza di mantenere la calma, evitando proclami e dichiarazioni eccessive. Ha inoltre evidenziato che il pilota di riferimento si trova in una condizione ancora imperfetta, senza entrare nei dettagli delle sue prestazioni. Rivola ha così commentato l’evento, cercando di trasmettere un messaggio di equilibrio e realismo.

E’ un Massimo Rivola in versione “pompiere” quello che ha commentato il GP di Spagna, quarto appuntamento andato in scena del Mondiale 2026 di MotoGP. Sul tracciato di Jerez de la Frontera Marco Bezzecchi ha concluso al secondo posto, preceduto dalla Ducati Gresini di Alex Marquez e davanti all’altra GP26 di Fabio Di Giannantonio. Caduta senza conseguenze per Marc Marquez, mentre Francesco Bagnaia è stato costretto al ritiro per un problema tecnico. Quarta piazza per l’altro alfiere del Team Factory di Noale, Jorge Martin. Con questi risultati Bezzecchi si conferma davanti a tutti nel campionato, davanti al compagno di squadra Martin. Un uno-due notevole per Aprilia, ma Rivola predica calma: “ Vietato fare proclami.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Massimo Rivola predica calma: “Vietato fare proclami, beneficiamo di una condizione imperfetta di Marc Marquez” Notizie correlate Moto gp, Rivola predica calma: “Due gare non cambiano la situazione”Bologna, 25 marzo 2026 – Aprilia migliore di Ducati? Noale lepre e Borgo Panigale a inseguire? Calma e sangue freddo. Derby, Allegri predica calma: “Manca una vittoria in meno all’obiettivo”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine del derby Milan-Inter, partita della 28^ giornata della Serie...