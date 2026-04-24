Marc Marquez lancia l’allarme | Alex ha più chance di me Devo crescere al momento non sono da podio

Al termine delle prime sessioni di prove ufficiali del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026, Marc Marquez ha espresso alcune preoccupazioni riguardo alla sua posizione in classifica. Durante le dichiarazioni, il pilota ha affermato che il suo collega ha maggiori possibilità di ottenere risultati migliori e ha riconosciuto di dover migliorare le proprie prestazioni, ammettendo di non essere ancora competitivo per la zona podio.

Marc Marquez può dirsi soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul tracciato di Jerez de la Frontera il pilota padrone di casa ha iniziato con qualche dubbio di troppo il turno, uscendo anche dalla top10, salvo poi rientrarci di forza nel finale. Il miglior tempo è di Alex Marquez in 1:35.704 con 333 millesimi di margine su Fabio Di Giannantonio, quindi è terzo Marco Bezzecchi a 506. Quarto proprio Marc Marquez a 523, quinto Ai Ogura a 544 mentre è sesto Pecco Bagnaia a 561. Settimo Raul Fernandez a 578, quindi ottavo Fermin Aldeguer a 588, mentre è nono Jorge Martin a 597 con Enea Bastianini che completa la top10 a 655.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Marc Marquez lancia l’allarme: “Alex ha più chance di me. Devo crescere, al momento non sono da podio” Notizie correlate Dovizioso lancia l’allarme Marc Marquez: “Situazione più grave di quanto sembri. E non penso ci sia soluzione”Il primo scorcio del Mondiale MotoGP 2026 ha fornito delle indicazioni molto interessanti e per certi versi abbastanza sorprendenti, proiettando... Leggi anche: Jorge Lorenzo: il ritmo di Alex Marquez a Sepang dimostra che può sfidare Marc Marquez. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ducati, ottimismo su Marquez. Dall'Igna: Credo che Marc sarà al 100% a Jerez; MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Jerez. Rapporto difficile, non solo per l’infortunio del 2020; Cobolli si arrende. Sinner si lancia; Tutto quello che c’è da sapere su Jerez: l’analisi delle criticità per la MotoGP. Marc Marquez lancia l’allarme: Alex ha più chance di me. Devo crescere, al momento non sono da podioMarc Marquez può dirsi soddisfatto al termine delle pre-qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sul ... oasport.it MotoGP, i precedenti di Marc Marquez a Jerez. Rapporto difficile, non solo per l’infortunio del 2020Nel fine settimana, la MotoGP vivrà il Gran Premio di Spagna. Sarà l’appuntamento di casa dal punto di vista istituzionale per tanti piloti, compreso Marc ... oasport.it Alex Marquez firma il miglior tempo nelle pre-qualifiche MotoGP del GP di Spagna 2026 a Jerez e conquista l’accesso diretto in Q2 insieme a Di Giannantonio, Bezzecchi, Marc Marquez e Bagnaia. Fuori Acosta, Morbidelli, Honda e Yamaha. facebook Carlos Alcaraz è lo sportivo dell'anno Battuti il rivale Jannik Sinner ma anche Tadej Pogacar, Mondo Duplantis, Ousmane Dembelé e il connazionale Marc Marquez #Tennis #Alcaraz #Laureus26 x.com